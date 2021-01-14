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Глава МИД ФРГ призвал наказать участников и вдохновителей штурма Капитолия

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Демократы США должны призвать к ответственности как участников, так и вдохновителей штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг, 14 января, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в бундестаге во время «Актуального часа» на тему «Последствия штурма Капитолия США — стратегии по укреплению демократии и верховенства закона в Германии и во всем мире».

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По словам министра, все демократы должны объединиться против своих противников.

«Эта сплоченность начинается с необходимости привлечь к ответственности инициаторов таких нарушений. К ним относятся готовые к насилию участники беспорядков и их вдохновители. Тот, кто разжигает ненависть, несет ответственность», — заявил Маас.

Он отметил, что не вправе давать оценку проведения импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа.

«Однако в конечном итоге это (импичмент. — Ред.) не более чем выражение потребности США не оставлять без последствий нанесение вреда демократическим институтам <…> Трамп пренебрег демократическим решением американских избирателей и, особенно в последние недели, топтал ногами демократические правила игры», — подытожил глава МИД ФРГ.

Накануне, 13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США. В этот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал первым в истории президентом Соединенных Штатов, которому был дважды объявлен импичмент.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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