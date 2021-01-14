Около 140 тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса

Около 140 тыс. жителей Москвы сделали прививку против коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В настоящее время около 140 тыс. человек вакцинировалось», — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в последние два дня наблюдается рекордное число записавшихся на вакцинацию. До Нового года, как пояснил Собянин, регистрировалось порядка 7–8 тыс. записей в сутки, сейчас этот показатель достигает 22–24 тыс.

Мэр добавил, что в Москве открываются дополнительные прививочные пункты, чтобы обеспечить всем желающим привиться такую возможность в течение 2–3 недель.

Ранее в четверг Собянин выразил надежду на спад заболеваемости COVID-19 через 2–3 недели. На следующей же неделе городские власти примут решение об ослаблении или продлении ограничений, они будут учитывать эпидемиологическую обстановку.

5 декабря в столице началась вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

13 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

С 14 января заработают 30 дополнительных прививочных пунктов. Их общее число возрастет с 70 до 100.

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