Эксперт призвала перестать пугать детей сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в беседе с «Известиями» 14 января призвала учителей и родителей перестать нагнетать вокруг детей стрессовую обстановку из-за Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее в этот день стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение в марте–апреле этого года, сообщил зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

По словам Марианны Шевченко, отменять экзамены не следует, потому что они дали равные возможности ученикам со всей страны поступать в высшие учебные заведения после 11 класcа и средние специальные после девятого.

В то же время начиная с пятого класса из-за ОГЭ и ЕГЭ у детей слишком много стрессов, соглашается специалист.

«Классическая фраза педагогов: «Вам ЕГЭ сдавать»! И этим ЕГЭ детей пугают. В результате на ОГЭ и ЕГЭ вырабатывается ассоциация, что это страшно, неприятно, опасно. Потому что на кону стоит несдача экзамена, а значит вроде бы и жизнь не удалась. Это слишком большая эмоциональная нагрузка», — сказала Шевченко.

Необходимо снять с учеников эту эмоциональную нагрузку и обратить внимание на идею равных возможностей, подчеркнула представитель родительского сообщества.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации допустила модернизацию ОГЭ и ЕГЭ только после широкого обсуждения в профессиональном сообществе. При этом отмену экзамена она считает нецелесообразной.

В свою очередь 14 января в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов не рассматривается.

В октябре стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в дистанционном формате. Как сообщал глава ведомства Анзор Музаев, сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.