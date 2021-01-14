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Собянин рассказал о возможных послаблениях для перенесших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы разрабатывают систему послаблений для жителей, которые перенесли коронавирус. Об этом заявил в четверг, 14 января, мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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По его словам, столичные власти советуются с врачами, транспортниками, специалистами в сфере IT для создания системы, которая позволит переболевшим COVID-19 иметь льготы в городской среде. Речь также идет о льготах в учреждениях, проезде на транспорте, визитах в организации.

По словам мэра российской столицы, к обычной жизни жители и гости Москвы смогут вернуться уже в мае 2021 года. Как напомнил Собянин, число заболевающих и госпитализируемых с коронавирусом в Москве серьезно снизилось в новогодние праздники.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве может снизиться через 2–3 недели, добавил он.

Ранее в четверг стало известно, что правительство Москвы заключило соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от COVID-19. Вакцина для москвичей будет бесплатной, потребуется оплатить лишь услуги медучреждения по введению инъекции.

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