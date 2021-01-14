Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Авиакомпания США включила почти 900 пассажиров в черный список
Экономика
Цена биткоина превысила $39 тыс.
Экономика
Новак спрогнозировал увеличение добычи нефти в России в 2021 году
Культура
В Петербурге разрешили заполнять театры на 50% с 16 января
Общество
Власти Москвы заявили о готовности школ к обучению в очном формате
Спорт
Комиссия спортсменов предложила сопровождать Олимпиаду «Катюшей» вместо гимна РФ
Мир
Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей

Бывший личный врач Трампа умер в возрасте 73 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший лечащий врач действующего президента США Дональда Трампа Гарольд Борнштейн умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в четверг, 14 января, газета The New York Times.

«Доктор Гарольд Борнштейн, который был личным врачом президента Дональда Трампа и засвидетельствовал, что Трамп «станет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента», скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врач умер 8 января, причины и место смерти неизвестны.

Как уточняет издание, гастроэнтеролог Борнштейн был личным врачом Трампа с 1980 по 2017 год. Он «унаследовал» Трампа как пациента от своего отца, доктора Джейкоба Борнштейна, с которым Гарольд вместе занимался медицинской практикой.

В 2016 году, когда Трампа избрали президентом США, Борнштейн рассказал журналистам о проблемах со здоровьем своего пациента. После этого Бронштейн выпустил отчет «об идеальном состоянии здоровья» президента США. Позже врач признал, что его заставили сделать ложный отчет.

Ранее 12 января миллиардер, основатель Las Vegas Sands, а также сторонник и спонсор Республиканской партии США Шелдон Адельсон умер на 88-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни. Супруга миллиардера уточнила, что у Адельсона была лимфома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021