Бывший личный врач Трампа умер в возрасте 73 лет

Бывший лечащий врач действующего президента США Дональда Трампа Гарольд Борнштейн умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в четверг, 14 января, газета The New York Times.

«Доктор Гарольд Борнштейн, который был личным врачом президента Дональда Трампа и засвидетельствовал, что Трамп «станет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента», скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врач умер 8 января, причины и место смерти неизвестны.

Как уточняет издание, гастроэнтеролог Борнштейн был личным врачом Трампа с 1980 по 2017 год. Он «унаследовал» Трампа как пациента от своего отца, доктора Джейкоба Борнштейна, с которым Гарольд вместе занимался медицинской практикой.

В 2016 году, когда Трампа избрали президентом США, Борнштейн рассказал журналистам о проблемах со здоровьем своего пациента. После этого Бронштейн выпустил отчет «об идеальном состоянии здоровья» президента США. Позже врач признал, что его заставили сделать ложный отчет.

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