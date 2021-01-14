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Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с коронавирусом

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В настоящее время наступил переломный момент в кризисе экономики, вызванном распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участников Гайдаровского форума, проходящего 14 января.

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он. По мнению председателя правительства, вакцинация населения от инфекции должна создать полноценную защиту от болезни.

Как добавляет «Газета.ру», по мере формирования коллективного иммунитета опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, уйдут в прошлое, отметил Мишустин.

Сейчас правительства многих стран задаются вопросом о том, каким будет мир после победы над пандемией COVID-19, подчеркнул российский премьер.

Как полагает Мишустин, в 2021 году макроэкономическими приоритетами России будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и сохранение низкого уровня инфляции.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика будет развиваться в оптимистичном ключе.

Из-за распространения коронавируса весной 2020 года в мире произошел экономический кризис. Наиболее серьезно пострадали энергетический, туристический и авиационный сектора экономики.

Эксперты предсказывают вторую волну кризиса, связанную с ростом заболеваемости COVID-19 зимой 2021 года.

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