Собянин спрогнозировал сроки возвращения к обычной жизни в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал возвращение москвичей к обычной жизни после COVID-19 в мае. Об этом он заявил в четверг, 14 января, в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мой прогноз был май. <...> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...>, возможно, в конце января — в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», — отметил он.

По словам градоначальника, число заболевающих и госпитализируемых с коронавирусом в Москве серьезно снизилось в новогодние праздники, однако такое же было в европейских странах, где затем последовал рост выявленных случаев.

«Как бы то ни было, по моим ощущениям, в январе должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели. До конца января мы должны увидеть какую-то позитивную динамику», — добавил он.

5 декабря в столице началась вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

13 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

С 14 января заработают 30 дополнительных прививочных пунктов. Их общее число возрастет с 70 до 100.

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, в столице за минувшие сутки зарегистрировано 5893 новых пациента с COVID-19. При этом вылечились за 24 часа 7049 человек.

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