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В Роспотребнадзоре заявили о выявлении возбудителя дизентерии в Буйнакске

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Возбудитель дизентерии нашли в материалах от 19 заболевших в Буйнакске в Дагестане, а также в пробах воды. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

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«Источником заражения явилась загрязненная водопроводная вода. В вирусологической лаборатории Роспотребнадзора по РД по результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella)», ― говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что были взяты 50 проб водопроводной воды на санитарно-бактериологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В результате исследования 21 пробы 18 оказались несоответствующими требованиям.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что водоснабжение и водоотведение в Буйнакске осуществляется с нарушениями. Так, в водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, были обнаружены многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы были затоплены, а «колодцы» оказались заполнены канализационными стоками.

Ранее в этот день в пресс-службе мэрии Буйнакска рассказали, что число обратившихся к медикам с отравлением увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы, из них 69 детей.

По версии следствия, в период с 9 по 12 января в ГБУ РД «Детская городская больница» Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них была повышена температура, наблюдались рвота и диарея. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь.

В СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Горожанам организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканал». Образовательные организации Буйнакска будут снабжать бутилированной водой до выяснения причин произошедшего. Детские сады в городе закрыли до выяснения причин массового отравления.

Позже в региональном Роспотребнадзоре заявили, что отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды.

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