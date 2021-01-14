В Буйнакске приостановили работу школ-интернатов и детсадов

Работу детских садов и школ-интернатов приостановили в дагестанском городе Буйнакск после массового отравления жителей в целях профилактики распространения инфекции. Об этом сообщили в четверг, 14 января, в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«В связи с прекращением подачи питьевой воды и невозможностью соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов в целях профилактики распространения инфекции в образовательных учреждениях среди детей приостановлено функционирование школ-интернатов города Буйнакска... принято решение о временном приостановлении работы детских садов», — говорится в тексте.

Также в городе проводят подворные обходы с целью активного выявления заболевших среди населения, передает RT.

К настоящему моменту число госпитализированных с отравлением в Буйнакске возросло до 90, среди них 76 детей.

Ранее в этот же день сообщалось, что число обратившихся к медикам с отравлением в Буйнакске в Дагестане увеличилось до 115, из них были госпитализированы 83 человека.

По версии СК, в период с 9 по 12 января в ГБУ РД «Детская городская больница» Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них была повышена температура, наблюдались рвота и диарея. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь. Республиканский минздрав сообщал 13 января, что в больнице с отравлением лежит 71 человек, в том числе 61 ребенок.

В СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Горожанам организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканал». Образовательные организации Буйнакска будут снабжать бутилированной водой до выяснения причин произошедшего.

Позже в региональном Роспотребнадзоре заявили, что отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды.

Специалисты призвали горожан употреблять только кипяченую или бутилированную воду, не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов, а также соблюдать правила личной гигиены. Жителям посоветовали по возможности не открывать краны с водой, сообщает телеканал «360».