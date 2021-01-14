Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Авиакомпания США включила почти 900 пассажиров в черный список
Экономика
Цена биткоина превысила $39 тыс.
Экономика
Новак спрогнозировал увеличение добычи нефти в России в 2021 году
Культура
В Петербурге разрешили заполнять театры на 50% с 16 января
Общество
Власти Москвы заявили о готовности школ к обучению в очном формате
Спорт
Комиссия спортсменов предложила сопровождать Олимпиаду «Катюшей» вместо гимна РФ
Мир
Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей
Сюжет:

Собянин выразил надежду на спад заболеваемости COVID-19 через 2–3 недели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может снизиться через 2–3 недели. Такую надежду выразил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 14 января,

Москва позади: 70% новых случаев COVID-19 приходится на регионы
Эксперты связывают эту тенденцию с формированием в столице высокого уровня коллективного иммунитета

«По моим ощущениям, в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через 2–3 недели. До конца января мы всё равно должны увидеть какую-то позитивную динамику», — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для оценки динамики заболеваемости потребуется еще одна или полторы недели. Специалистам предстоит понять, носит ли тенденция с уменьшением числа пациентов устоявшийся характер или в Москве ожидается новый всплеск COVID-19.

При этом Собянин подчеркнул, что в период новогодних праздников наблюдалось серьезное снижение количества новых случаев коронавируса и госпитализаций. Среди детей, как добавил мэр, за последние две недели заболеваемость снизилась почти в два раза.

Столичные власти, по данным Собянина, примут решение об ослаблении или продлении ограничений на следующей неделе, они будут учитывать эпидемиологическую обстановку в городе.

Ранее в четверг стало известно, что правительство Москвы заключило соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от COVID-19. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, вакцина для москвичей будет бесплатной, им потребуется оплатить лишь услуги медучреждения по введению инъекции препарата.

По данным Оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, в столице за минувшие сутки зарегистрировано 5893 новых пациента с COVID-19. При этом вылечились за 24 часа 7049 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021