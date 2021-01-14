Собянин выразил надежду на спад заболеваемости COVID-19 через 2–3 недели

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может снизиться через 2–3 недели. Такую надежду выразил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 14 января,

«По моим ощущениям, в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через 2–3 недели. До конца января мы всё равно должны увидеть какую-то позитивную динамику», — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для оценки динамики заболеваемости потребуется еще одна или полторы недели. Специалистам предстоит понять, носит ли тенденция с уменьшением числа пациентов устоявшийся характер или в Москве ожидается новый всплеск COVID-19.

При этом Собянин подчеркнул, что в период новогодних праздников наблюдалось серьезное снижение количества новых случаев коронавируса и госпитализаций. Среди детей, как добавил мэр, за последние две недели заболеваемость снизилась почти в два раза.

Столичные власти, по данным Собянина, примут решение об ослаблении или продлении ограничений на следующей неделе, они будут учитывать эпидемиологическую обстановку в городе.

Ранее в четверг стало известно, что правительство Москвы заключило соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от COVID-19. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, вакцина для москвичей будет бесплатной, им потребуется оплатить лишь услуги медучреждения по введению инъекции препарата.

По данным Оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, в столице за минувшие сутки зарегистрировано 5893 новых пациента с COVID-19. При этом вылечились за 24 часа 7049 человек.