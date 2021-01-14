Авиакомпания США включила почти 900 пассажиров в черный список

Одна из трех самых крупных американских авиакомпаний Delta Airlines включила почти 900 пассажиров в черный список из-за отказа соблюдать масочный режим во время рейса. Об этом в четверг, 14 января, сообщили представители компании.

Как уточняется, запрет коснулся 880 человек. Также в черном списке есть граждане, которые совершали нападение на пассажиров в связи с выборами в США, отметили в агентстве Reuters.

В публикации говорится, что на минувшей неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа преследовали трех сенаторов, ожидавших своих рейсов в аэропортах.

6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Несколько зачинщиков беспорядков арестованы. Позже стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующему американскому лидеру по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.

Летом авиакомпании США ужесточили требование о ношении масок пассажирами, игнорирование правила может привести к лишению права пользоваться услугами определенной компании.