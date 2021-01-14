РФПИ и РСПП создадут фонд для инвестиций в технологии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создадут совместный фонд для инвестирования в технологические проекты. Об этом 14 января в ходе выступления в рамках Гайдаровского форума сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, о создании совместного фонда будет объявлено в ближайшее время. Фонд в том числе будет заниматься активным приходом капиталов в технологический сектор России, добавил Дмитриев.

Ранее в этот день Дмитриев сообщил, что доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мировом рынке может составить до 25%. По его словам, благодаря вакцинам жизнь человечества может вернуться почти к обычному ее течению уже к концу 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса уже начала поступать за рубеж. Так, первые образцы «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке РФПИ.

«Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.