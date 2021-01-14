Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Авиакомпания США включила почти 900 пассажиров в черный список
Экономика
Цена биткоина превысила $39 тыс.
Экономика
Новак спрогнозировал увеличение добычи нефти в России в 2021 году
Культура
В Петербурге разрешили заполнять театры на 50% с 16 января
Общество
Власти Москвы заявили о готовности школ к обучению в очном формате
Спорт
Комиссия спортсменов предложила сопровождать Олимпиаду «Катюшей» вместо гимна РФ
Мир
Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей

РФПИ и РСПП создадут фонд для инвестиций в технологии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создадут совместный фонд для инвестирования в технологические проекты. Об этом 14 января в ходе выступления в рамках Гайдаровского форума сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов
Поставки осуществят за две недели

По его словам, о создании совместного фонда будет объявлено в ближайшее время. Фонд в том числе будет заниматься активным приходом капиталов в технологический сектор России, добавил Дмитриев.

Ранее в этот день Дмитриев сообщил, что доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мировом рынке может составить до 25%. По его словам, благодаря вакцинам жизнь человечества может вернуться почти к обычному ее течению уже к концу 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса уже начала поступать за рубеж. Так, первые образцы «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке РФПИ.

«Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021