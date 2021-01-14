Лещенко поддержал идею заменить «Катюшей» гимн РФ на Олимпиаде

Исполнение песни «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на крупных международных соревнованиях ― замечательное предложение. Об этом в четверг, 14 января, заявил «РИА Новости» народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Замечательное предложение. Если нам не дают петь гимн, то надо петь хорошую русскую песню, которую все знают во многих странах, поют на разных языках. Эта песня не связана с войной. Это обычная песня, которая исполнялась оркестром радио и телевидения с 1938 года. Идея хорошая, я о ней, кстати, говорил еще до того, как вышло это решение», ― сказал он агентству.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что песня «Катюша» вместо гимна России на Олимпиадах будет служить раздражителем для недругов страны.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.