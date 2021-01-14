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Боярский предложил свою альтернативу гимну России на Олимпиаде

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский предложил использовать песню композитора Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!» вместо гимна России на Олимпиаде. Об этом он рассказал «РИА Новости» в четверг, 14 января.

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В этот же день комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ.

«Я не поддерживаю инициативу использования «Катюши» вместо гимна России, нет. Я предлагаю вместо гимна композицию Прокофьева «Вставайте, люди русские!» из «Александра Невского». Это более заковыристая песня, и это будет пощечина хорошая», — сказал Боярский.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и назвал его наказанием в адрес всей страны.

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