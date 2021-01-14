Боярский предложил свою альтернативу гимну России на Олимпиаде

Народный артист РСФСР Михаил Боярский предложил использовать песню композитора Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!» вместо гимна России на Олимпиаде. Об этом он рассказал «РИА Новости» в четверг, 14 января.

В этот же день комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ.

«Я не поддерживаю инициативу использования «Катюши» вместо гимна России, нет. Я предлагаю вместо гимна композицию Прокофьева «Вставайте, люди русские!» из «Александра Невского». Это более заковыристая песня, и это будет пощечина хорошая», — сказал Боярский.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и назвал его наказанием в адрес всей страны.