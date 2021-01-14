Мишустин назвал текущий момент с COVID-19 переломным

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент кризиса, связанного с COVID-19. По его словам, после прохождения этого момента ситуация начнет улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации населения. Такое мнение он высказал в четверг, 14 января, выступая на Гайдаровском форуме.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в данный момент правительства многих стран задаются вопросом о том, каким будет мир после победы над пандемией COVID-19. Ответ на этот вопрос поможет построить долгосрочные стратегии в области экономики и многих социальных программ и определит их суть.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на Гайдаровском форуме 14 января, провел аналогию между количеством пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки и числом больных COVID-19 в России.

В начале августа 2020 года президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.