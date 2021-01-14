Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей
Экономика
Рост цен на важные лекарства с начала пандемии составил менее 5%
Мир
Глава МИД Ирана посетит Москву в январе
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год
Сюжет:

Мишустин назвал текущий момент с COVID-19 переломным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент кризиса, связанного с COVID-19. По его словам, после прохождения этого момента ситуация начнет улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации населения. Такое мнение он высказал в четверг, 14 января, выступая на Гайдаровском форуме.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в данный момент правительства многих стран задаются вопросом о том, каким будет мир после победы над пандемией COVID-19. Ответ на этот вопрос поможет построить долгосрочные стратегии в области экономики и многих социальных программ и определит их суть.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на Гайдаровском форуме 14 января, провел аналогию между количеством пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки и числом больных COVID-19 в России.

В начале августа 2020 года президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021