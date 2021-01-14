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ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал некоторые обвинения Украины в адрес России в связи с жалобой по Крыму недоказанными. Об этом в четверг, 14 января, сообщается на сайте российского Минюста.

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«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в министерстве, в ходе публичных слушаний в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года Минюст предоставил аргументы в пользу безосновательности претензий Украины, а также доказательства, подтверждающие это.

«Правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов», — добавили в ведомстве.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года. Киев заявил о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию. В мае 2018 года палата суда, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украинская власть не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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