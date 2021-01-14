В Москве заочно арестовали еще двух фигурантов дела вора в законе Иванькова

Двух обвиняемых, которые причастны к убийству вора в законе Вячеслава Иванькова, заочно арестовали. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в Басманном суде Москвы.

Как уточняется, фигуранты являются гражданами РФ и Республики Абхазия, они объявлены в международный розыск.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан РФ и Республики Абхазия Бутбы Астамура и Папавы Нугзара, которым предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия организованной группой», — приводит сообщение суда ТАСС.

Указанных лиц арестовали на два месяца с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции в страну.

Вячеслав Иваньков (Япончик) получил тяжелое ранение при покушении 28 июля 2009 года и умер в октябре того же года.

В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах, один из которых возглавлял Аслан Усоян (Дед Хасан), а другой — Тариэл Ониани (Таро). После заключения Ониани объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Вячеслава Иванькова.