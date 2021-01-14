Названы дата и место прощания с актером из «Глухаря» Гусевым

Актера Дмитрия Гусева похоронят 16 января, прощание пройдет в здании театра на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил 14 января телеканал РЕН ТВ со ссылкой на художественного руководителя театра Олега Леушина.

Церемония начнется в 11:00 в субботу, 16 января. Отпевание пройдет в 13:00 в церкви Михаила Архангела напротив театра.

«Дима будет похоронен на кладбище, скорее всего, в районе Домодедово, там, где он жил в последние годы», — добавил Леушин.

Накануне тело актера Дмитрия Гусева обнаружили в его автомобиле, находившемся возле съемочной площадки в Москве. По словам его агента, артист после съемок в проекте «Скорая», который снимался в Курьяново, сел в свой автомобиль и поехал домой.

Актеру стало плохо, и он умер из-за проблем с сердцем.

Артист снялся в 140 фильмах и сериалах, таких как «Глухарь», «Воронины», «Последний рубеж», «Скорая помощь». Также играл в фильмах «Елки-5», сериалах «Метод», «Кухня». В разные годы работал в спектаклях «Куклы», «Гамлет», Dostoevsky-Trip.