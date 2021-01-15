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В России поддержат производство социально значимых фильмов

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Производство социально значимых кинофильмов будет поддержано правительством в первую очередь. В настоящее время идет активная разработка программы конкурса таких картин, сообщили 15 января «Известиям» в Минкультуры.

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Кинематографисты предлагают снимать жизнь в провинции, трудности современной семьи или реакции человека на изменения в цивилизации.

В декабре прошла встреча министра культуры Ольги Любимовой с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой глава ведомства заявила о том, что «нам нужен отдельный конкурс социально значимых картин. По сути, это государственный заказ». Президент одобрил инициативу.

По мнению экспертов, сложностей и подводных камней здесь немало.

«Социально значимые темы — это очень широкое понятие. Мне кажется, что наш фильм «Стрельцов» — социально значимый, хотя он вроде бы только о спортсмене с непростой судьбой», — отметил «Известиям» режиссер и продюсер Алексей Учитель.

По мнению режиссера, общественная важность темы заключается не в жанровой или тематической характеристике, а в том, как картина подействует на людей.

Сложно выделить сюжет, который нельзя назвать социально значимым. Например, любая профессия героя имеет значение для общества, потому что описывает определенный его срез. По мнению продюсера Александра Роднянского, кино должно «проговаривать время».

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 15 января.

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