Ляшко заявил о возможном получении Украиной вакцины от COVID-19 в феврале

Украина в феврале в рамках инициативы COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против коронавируса) может получить препарат от COVID-19. Об этом в четверг, 14 января, заявил украинскому изданию «Левый берег» замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз», ― рассказал он.

По словам Ляшко, 8 января власти Украины отправили подтверждение готовности принять такую вакцину, отметив, что таким препаратом может стать разработка компаний Pfizer/BioNTech или же Moderna. При этом главный санврач предположил, что всё же будет первый вариант, так как COVAХ работает только с теми вакцинами, которые получили разрешение от ВОЗ на экстренное использование.

Замминистра здравоохранения Украины сообщил, что первый этап вакцинации начнется уже в феврале, для чего будет создано 375 мобильных бригад. Он добавил, что в настоящее время ведется работа с Национальной службой здоровья Украины и с минфином, чтобы оплачивать каждую инъекцию препарата.

«Знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады», ― заверил Ляшко.

30 декабря министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что киевские власти рассчитывают получить первую партию китайской вакцины от коронавирусной инфекции уже в феврале. О заключении контракта с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку препарата в Украину стало известно ранее в этот же день.

Вместе с тем политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российский препарат от коронавируса, так как он показал высокую эффективность и безопасность.

18 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от COVID-19, кроме российских. Премьер-министр добавил, что в марте 2021 года ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках международной инициативы COVAX. Программа первоочередной вакцинации предусматривает охват половины населения страны — это почти 21 млн человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 14 января, на планете зарегистрировано свыше 92,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,98 млн человек, вылечились 66,4 млн. На Украине зафиксировано 1,1 млн заболевших коронавирусом, при этом 20,3 тыс. человек скончались, а еще 837 тыс. ― выздоровели.