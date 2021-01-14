СК возбудил дело о представлявшихся сотрудниками ФСБ мошенниках в Калининграде

Следователи в Калининграде возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество против двух местных жителей, один из которых представлялся сотрудником ФСБ. Об этом в четверг, 14 января, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего и 33-летнего жителей областного центра. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере»)», — говорится в публикации.

По версии следствия, в начале декабря 2020 года обвиняемым стало известно, что у жителя города дома сотрудниками регионального управления ФСБ были обнаружены боеприпасы и ему грозит уголовная ответственность. Один из них сообщил мужчине, что якобы знаком с сотрудником регионального управления службы, который может помочь уйти от ответственности за вознаграждение в 400 тыс. рублей.

Часть требовавшейся суммы (200 тыс. рублей) была передана мошенникам в рамках оперативного эксперимента, после чего они были задержаны.

Обоим предъявлено обвинение, вину в преступлении они признают частично.

4 января сообщалось, что правоохранители задержали участников группы, которые дистанционно похищали у людей денежные средства. К полицейским обратилась 40-летняя москвичка. Она рассказала, что ей поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Тот рассказал, что неизвестные лица попытались снять деньги со счетов жительницы Москвы, поэтому ей необходимо перевести средства на резервный счет. Пострадавшая перевела на счет, озвученный собеседником, свыше 5 млн рублей.