Рубль усилил рост к евро

Курс евро снизился в ходе торгов на бирже Forex. Это следует из данных на сайте торговой площадки в четверг, 14 января.

Доллар США расчетами «завтра» на 16:30 мск торговался ниже предыдущего уровня на 27 копеек, курс американской валюты падал до 73,48 рубля. Курс евро снижался на 59 копеек, до 89,02 рубля.

Таким образом, курс евро снизился к минимуму с 17 декабря 2020 года.

12 января в ходе торгов курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января. 5 января эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро.