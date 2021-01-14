Автобусное сообщение возобновят между Псковом и Великим Новгородом

Между Псковом и Великим Новгородом с 15 января возобновляется регулярное автобусное сообщение. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По данным ведомства, на маршрут № 508 «Великий Новгород — Псков» выйдут микроавтобусы Mercedes-Benz. Они рассчитаны на 16 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление от автовокзала в Новгороде запланировано на 8:20, отправление с автовокзала Пскова — на 17:10.

Стоимость проезда составит 700 рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области запустят новый маршрут из западного Мурино до станции метро «Проспект Просвещения». Отправление первого рейса состоится также в пятницу, 15 января.