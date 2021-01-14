Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей
Экономика
Рост цен на важные лекарства с начала пандемии составил менее 5%
Мир
Глава МИД Ирана посетит Москву в январе
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год

Автобусное сообщение возобновят между Псковом и Великим Новгородом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между Псковом и Великим Новгородом с 15 января возобновляется регулярное автобусное сообщение. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По данным ведомства, на маршрут № 508 «Великий Новгород — Псков» выйдут микроавтобусы Mercedes-Benz. Они рассчитаны на 16 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление от автовокзала в Новгороде запланировано на 8:20, отправление с автовокзала Пскова — на 17:10.

Стоимость проезда составит 700 рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области запустят новый маршрут из западного Мурино до станции метро «Проспект Просвещения». Отправление первого рейса состоится также в пятницу, 15 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021