Новак спрогнозировал высокий спрос на газ в мире еще долгое время

Спрос на природный газ в мире будет расти еще долго, возобновляемые источники энергии его не заменят. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, повышение цен на газ из-за похолодания в Европе и Азии привело к росту экспорта российского угля, так как им загружают электростанции.

«Экспорт угля даже в России резко вырос. И если у нас, например, было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу», — рассказал министр.

Ранее в этот день Новак рассказал, что климатическая стратегия России будет принята в 2021 году.