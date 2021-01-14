Ученые заявили о заразности перенесших коронавирус пациентов

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, вырабатывается иммунитет как минимум на пять месяцев, однако они могут остаться заразными. Об этом в четверг, 14 января, заявили в управлении по охране общественного здоровья Англии.

«Ученые, занимавшиеся исследованием, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев с момента заболевания», — отмечается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Согласно этим данным, пациенты, переболевшие COVID-19 весной 2020 года, уже подвержены риску повторного заражения.

При этом, как подчеркнули специалисты, обладатели антител могут в течение указанного времени не заболеть коронавирусом, однако они остаются переносчиками инфекции, что представляет опасность для окружающих.

В связи с этим граждан призвали по возможности оставаться дома даже после выздоровления, чтобы избежать распространения вируса.

Ранее в четверг сенатор заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости соблюдать масочный режим даже после вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что установленные Роспотребнадзором правила сохраняются для всех.

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