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В Петербурге разрешили заполнять театры на 50% с 16 января

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил в два раза увеличить допустимую заполняемость театров с 16 января. Соответствующая информация размещена в четверг, 14 января, на сайте администрации города.

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«С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25 до 50%», — говорится в сообщении.

При этом ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия театров остается в силе до 31 января, передает RT.

Зрители могут посещать театр только строго соблюдая меры безопасности — необходимо носить маски и перчатки. Нарушителям режима может быть отказано в нахождении в театре, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 11 января, в Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк после перерыва в связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению COVID-19.

Дополнительные ограничения ввели в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, на время новогодних праздников были закрыты выставки, музеи, кинотеатры, театры. Были запрещены массовые мероприятия, кафе и ресторанам было предписано работать по особому графику. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 4 января общепиту разрешили работать с 6:00 до 23:00, а 7 января свои двери открыли для зрителей театры.

5 января губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введенные в городе на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19. Кроме того, чиновник выразил надежду на то, что властям удастся и дальше сдерживать рост числа заболевших.

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