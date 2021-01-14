В Госдуме оценили предложение заменить гимн на «Катюшу» на Олимпиаде

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что песня «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах будет служить раздражителем для недругов страны.

«Мое мнение — мы должны выступать под гимн России. Но есть решение CAS, и надо его выполнять. Песня «Катюша», как мне кажется, является некой визитной карточкой России, эта мелодия известна всему миру. А для наших недругов она будет являться неким раздражителем», — сказал Свищев в беседе с «РИА Новости» 14 января.

Он также назвал выбор песни неплохой идеей.

Ранее в этот же день комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.