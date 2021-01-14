Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей
Экономика
Рост цен на важные лекарства с начала пандемии составил менее 5%
Мир
Глава МИД Ирана посетит Москву в январе
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год

В Госдуме оценили предложение заменить гимн на «Катюшу» на Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что песня «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах будет служить раздражителем для недругов страны.

Сливайте WADA: CAS вдвое сократил санкции российскому спорту
Но в ближайшие два года наши атлеты не смогут выступать под своим флагом

«Мое мнение — мы должны выступать под гимн России. Но есть решение CAS, и надо его выполнять. Песня «Катюша», как мне кажется, является некой визитной карточкой России, эта мелодия известна всему миру. А для наших недругов она будет являться неким раздражителем», — сказал Свищев в беседе с «РИА Новости» 14 января.

Он также назвал выбор песни неплохой идеей.

Ранее в этот же день комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021