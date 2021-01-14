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Власти Москвы заявили о готовности школ к обучению в очном формате

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Московские школы полностью подготовлены к возобновлению очного формата обучения в условиях эпидемиологических ограничений. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

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«Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в школах сотрудники и учащиеся проходят термометрию, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя носят маски и перчатки.

Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, безопасные для детей.

«Если у кого-то из учеников или педагогов наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи», — добавил представитель департамента.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.

Также в четверг министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в подавляющем большинстве школ в российских регионах возобновились занятия в очном формате.

12 января сообщалось, что только в пяти школах России сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Это 0,01% от общего числа школ в стране.

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