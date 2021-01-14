В Шереметьево подростков задержали при попытке улететь в Германию
В аэропорту Шереметьево задержали двух несовершеннолетних, планирующих вылет во Франкфурт, передает в четверг, 14 января, телеканал РЕН ТВ.
По данным журналистов, речь идет о подростках 17 и 13 лет.
У них отсутствовали разрешающие документы от родителей.
Обстоятельства инцидента выясняются.
23 ноября 2018 года сообщалось, что два подростка в возрасте 14 и 15 лет угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта в США. Им удалось пролететь на нем около 24 км, после чего нарушители были задержаны и доставлены в следственный изолятор города Вернал.