Освещение восстановили на Бастионной улице в Пскове

В Пскове на участке улицы Бастионной завершили восстановление освещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы прошли на участке от улицы Гагарина до улицы Заводской. Их выполнили сотрудники производственного отделения «Северные электрические сети».

Ранее с просьбой помочь решить вопрос с освещением на дороге к главе города Елене Полонской обратился местный житель.

Ранее 14 января сообщалось о том, что в Пскове появился первый проекционный пешеходный переход. Его оборудовали в месте, где происходили аварии с наездом на пешеходов.