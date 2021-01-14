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Эксперт спрогнозировал рост российского авторынка в 2021 году

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В 2021 году на российском рынке будет продано 1,632 млн новых легковых автомобилей, что на 2,1% больше, чем в 2020 году. Такой прогноз дал председатель комитета автопроизводителей д-р Томас Штэрцель.

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По словам эксперта, в 2021 году россияне приобретут на 33 тыс. больше новых легковых и легких коммерческих автомобилей, чем в прошедшем году.

За 2020 год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019 годом: россияне купили 1,598 млн машин. В декабре 2020 года продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.

Ранее эксперты сообщили, что цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут вырасти на 2–3%. В то же время эксперты не ждут резкого падения продаж из-за потенциального подорожания.

11 января сообщалось, что госпрограммы льготного автокредитования и лизинга возобновили свое действие с первых дней 2021 года.

Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто собирается приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка на такой автомобиль составляет от 10 до 25% от его стоимости.

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