Глава РФПИ назвал возможную долю «Спутника V» на мировом рынке

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мировом рынке может составить до 25%. На эту тему он высказался в интервью Reuters.

Как отмечается в официальном Telegram-канале вакцины, Дмитриев также рассказал об облегченной версии препарата, которую предлагается использовать для массовой вакцинации в ряде стран. По словам главы РФПИ, эффективность одной дозы «лайта» может быть на уровне 73–85% — по сравнению более чем с 91% для обычного препарата.

Дмитриев подчеркнул, что благодаря вакцинам жизнь человечества может вернуться почти к обычному ее течению уже к концу 2021 года.

Ранее в этот же день директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у участников пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» не выявлено никаких новых нежелательных реакций.

По его словам, производство вакцины фактически вышло на объем 3,5 млн доз препарата в месяц.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что российские вакцины от коронавируса востребованы за рубежом и важно продолжать трансфер технологий на иностранные площадки.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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