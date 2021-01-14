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Глава РФПИ назвал возможную долю «Спутника V» на мировом рынке

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мировом рынке может составить до 25%. На эту тему он высказался в интервью Reuters.

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Как отмечается в официальном Telegram-канале вакцины, Дмитриев также рассказал об облегченной версии препарата, которую предлагается использовать для массовой вакцинации в ряде стран. По словам главы РФПИ, эффективность одной дозы «лайта» может быть на уровне 73–85% — по сравнению более чем с 91% для обычного препарата.

Дмитриев подчеркнул, что благодаря вакцинам жизнь человечества может вернуться почти к обычному ее течению уже к концу 2021 года.

Ранее в этот же день директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у участников пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» не выявлено никаких новых нежелательных реакций.

По его словам, производство вакцины фактически вышло на объем 3,5 млн доз препарата в месяц.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что российские вакцины от коронавируса востребованы за рубежом и важно продолжать трансфер технологий на иностранные площадки.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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