Мурашко сравнил ущерб от COVID-19 с трагедией в Хиросиме

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 14 января провел аналогию между количеством пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки и числом больных COVID-19 в России.

«В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1,2 млн человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тыс. человек», — сказал министр в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

2 августа 2020 года президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.