Новак назвал срок принятия климатической стратегии России

Климатическая стратегия России будет принята в 2021 году. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая, которая в этом году, в 2021, будет принята», — сказал министр в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Он напомнил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии. По словам Новака, в России необходимо разработать классификацию и методику выбросов загрязняющих веществ.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Как сообщалось ранее, 2020 год вошел в историю метеонаблюдений возросшим числом опасных погодных явлений. Осень и начало зимы в России выдались аномально теплыми, в Якутии бушевали непривычные для нее тундровые пожары, а на Владивосток обрушились ледяные дожди. По мнению опрошенных «Известями» экспертов, тенденция к увеличению опасных для климата процессов сохранится и в будущем.