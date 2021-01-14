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В СПЧ подвели итоги 2020 года и поделились планами на 2021-й

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Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказали об итогах ушедшего года и перечислили планы на 2021-й.

Председатель органа и советник президента РФ Валерий Фадеев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции доказала нужность Совета.

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«Мы отстаивали трудовые права граждан, получая на специально организованную Советом горячую линию множество жалоб на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения. Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд», — заявил Фадеев РАПСИ.

По его словам, Совет также оказал помощь предпринимателям, россиянам, которые оказались в трудной ситуации, находясь за рубежом, медикам, некоммерческим организациям и т.д. Также орган внес ряд поправок в вызвавшие обсуждение законопроекты, касающиеся иностранных агентов и митингов.

Член СПЧ Шота Горгадзе также обратил внимание на такую сферу деятельности органа, как помощь детям с ретинобластомой. В частности, в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным удалось добиться изменения правил продления инвалидности таким пациентам.

«Все дети с ретинобластомой получают автоматически инвалидность до 18 лет без необходимости подтверждения и прохождения комиссий, а также помощь государства (бесплатная замена глазного протеза и т.д.). И это хорошо!» — заявил Горгадзе.

Член СПЧ Александр Точенов отметил серьезную работу Совета по мониторингу прав граждан в сфере электоральных процессов.

Кроме того, приступила к работе основанная в Совете временная рабочая группа по мониторингу общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Специалисты анализировали СМИ, социальные сети и интернет-ресурсы правозащитных организаций. Они отслеживали организацию голосования, соблюдение прав граждан различных категорий и СМИ и др.

«В 2021 году предстоит большая федеральная избирательная кампания, кроме этого, в большинстве субъектов пройдут выборы регионального уровня. Думаю, что нам необходимо предусмотреть проведение мониторинга соблюдения избирательных прав граждан уже с самого начала избирательной кампании, а не только в ЕДГ», — сказал Точенов.

Помимо этого, СПЧ уделял внимание проблемам особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов мирового природного наследия страны.

Деятельность органа была направлена на проблемы отдельных ООПТ, например национального парка «Югыд ва», где существовали попытки отчуждения территорий для добычи золота компанией «Золото Инты». Также в СПЧ направили обращение о запрете строительства дороги через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

Ранее в январе стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Учредителем фонда станет Министерство здравоохранения России.

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