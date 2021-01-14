В СПЧ подвели итоги 2020 года и поделились планами на 2021-й

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказали об итогах ушедшего года и перечислили планы на 2021-й.

Председатель органа и советник президента РФ Валерий Фадеев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции доказала нужность Совета.

«Мы отстаивали трудовые права граждан, получая на специально организованную Советом горячую линию множество жалоб на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения. Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд», — заявил Фадеев РАПСИ.

По его словам, Совет также оказал помощь предпринимателям, россиянам, которые оказались в трудной ситуации, находясь за рубежом, медикам, некоммерческим организациям и т.д. Также орган внес ряд поправок в вызвавшие обсуждение законопроекты, касающиеся иностранных агентов и митингов.

Член СПЧ Шота Горгадзе также обратил внимание на такую сферу деятельности органа, как помощь детям с ретинобластомой. В частности, в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным удалось добиться изменения правил продления инвалидности таким пациентам.

«Все дети с ретинобластомой получают автоматически инвалидность до 18 лет без необходимости подтверждения и прохождения комиссий, а также помощь государства (бесплатная замена глазного протеза и т.д.). И это хорошо!» — заявил Горгадзе.

Член СПЧ Александр Точенов отметил серьезную работу Совета по мониторингу прав граждан в сфере электоральных процессов.

Кроме того, приступила к работе основанная в Совете временная рабочая группа по мониторингу общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Специалисты анализировали СМИ, социальные сети и интернет-ресурсы правозащитных организаций. Они отслеживали организацию голосования, соблюдение прав граждан различных категорий и СМИ и др.

«В 2021 году предстоит большая федеральная избирательная кампания, кроме этого, в большинстве субъектов пройдут выборы регионального уровня. Думаю, что нам необходимо предусмотреть проведение мониторинга соблюдения избирательных прав граждан уже с самого начала избирательной кампании, а не только в ЕДГ», — сказал Точенов.

Помимо этого, СПЧ уделял внимание проблемам особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов мирового природного наследия страны.

Деятельность органа была направлена на проблемы отдельных ООПТ, например национального парка «Югыд ва», где существовали попытки отчуждения территорий для добычи золота компанией «Золото Инты». Также в СПЧ направили обращение о запрете строительства дороги через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

Ранее в январе стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Учредителем фонда станет Министерство здравоохранения России.