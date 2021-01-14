Портативный рентген-аппарат появился в Заводоуковске Тюменской области

Больница № 12 города Заводоуковска Тюменской области получила новый портативный рентген-аппарат с высокой разрешающей способностью. По данным департамента здравоохранения региона, технику установили в стационаре.

Рентген-аппарат может работать в 750 режимах как от внешнего источника питания, так и автономно. Благодаря цифровому комплексу, который дает четкую картинку при низкой лучевой нагрузке, специалист видит снимок сразу на экране и может определить диагноз, передает портал «Наш город».

«Важно то, что можно оценить состояние внутренних физиологических структур пациента, не подвергая его очередному перемещению, особенно в случаях с маломобильными больными. Кроме того, аппарат используется даже в условиях реанимации», — рассказал главный врач «ОБ № 12» в Заводоуковске Николай Сипачёв.

В Тюменской области в 2020 году на нового медицинское оборудование для больниц потратили более 1,8 млрд рублей. С начала борьбы с пандемией было развернуто более 3,5 тыс. коек в 18 медучреждениях. Кроме того, мобилизовано около 100 единиц транспорта, также регион приобрел 46 новых автомобилей «скорой».