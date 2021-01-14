Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год
Мир
На Украине отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
Спорт
В сборной России по биатлону выявили два случая COVID-19
Экономика
ЦБ РФ призвал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов
Общество
Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах

Портативный рентген-аппарат появился в Заводоуковске Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больница № 12 города Заводоуковска Тюменской области получила новый портативный рентген-аппарат с высокой разрешающей способностью. По данным департамента здравоохранения региона, технику установили в стационаре.

Рентген-аппарат может работать в 750 режимах как от внешнего источника питания, так и автономно. Благодаря цифровому комплексу, который дает четкую картинку при низкой лучевой нагрузке, специалист видит снимок сразу на экране и может определить диагноз, передает портал «Наш город».

«Важно то, что можно оценить состояние внутренних физиологических структур пациента, не подвергая его очередному перемещению, особенно в случаях с маломобильными больными. Кроме того, аппарат используется даже в условиях реанимации», — рассказал главный врач «ОБ № 12» в Заводоуковске Николай Сипачёв.

В Тюменской области в 2020 году на нового медицинское оборудование для больниц потратили более 1,8 млрд рублей. С начала борьбы с пандемией было развернуто более 3,5 тыс. коек в 18 медучреждениях. Кроме того, мобилизовано около 100 единиц транспорта, также регион приобрел 46 новых автомобилей «скорой».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021