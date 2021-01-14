Суд приговорил волгоградца к пожизненному заключению за убийство полицейского

Волгоградский областной суд приговорил местного жителя за убийство полицейского к пожизненному заключению. Об этом сообщил в четверг, 14 января, Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Как установил суд, весной 2020 года в Дзержинском районе города Волгограда ранее неоднократно судимый 49-летний Андрей Петренко, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал на гражданку Узбекистана. Женщине удалось убежать, но нападавший забежал на охраняемую территорию административного здания органов внутренних дел.

Там его задержал 35-летний сотрудник полиции. Осужденный ударил правоохранителя ножом в область сердца, полицейский скончался на месте.

«Петренко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и ст. 317 УК РФ, и приговорен к пожизненному лишению свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отметили в пресс-службе судов.

В пользу потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда.

Накануне в Москве вынесли приговор Ровшану Шабанову, обвиняемому в убийстве женщины и ряде разбойных нападений. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.