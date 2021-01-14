Депутат рады назвал средневековьем протесты предпринимателей на Украине
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Данил Гетьманцев назвал средневековьем протесты предпринимателей против введения кассовых аппаратов на Украине.
«Сам факт такой дискуссии в обществе — это какое-то средневековье. Это свидетельствует о том, что у нас или больное общество, или мы с вами находимся на какой-то стадии развития, которая очень в плохую сторону нас отличает от наших соседей. О чем мы говорим? Вводить нормальные цивилизованные простые легкие правила учета торговых операций для торговли или продолжать продавать контрабанду — об этом мы спорим в обществе», — заявил Гетьманцев в эфире телеканала «112 Украина» 14 января.
Он подчеркнул, что власть призывает всех скрывающихся за единым налогом предпринимателей выдавать чек каждому покупателю.
Предприниматели в Киеве в конце 2020 года провели несколько акций протеста из-за законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты, несмотря на отсрочку данной нормы до 1 января 2022 года.
В предлагаемом законопроекте прописано, что штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги.
Кроме того, в середине декабря 2020 года в Киеве на площади Независимости предприниматели провели митинги против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.