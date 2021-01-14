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Депутат рады назвал средневековьем протесты предпринимателей на Украине

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Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Данил Гетьманцев назвал средневековьем протесты предпринимателей против введения кассовых аппаратов на Украине.

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«Сам факт такой дискуссии в обществе — это какое-то средневековье. Это свидетельствует о том, что у нас или больное общество, или мы с вами находимся на какой-то стадии развития, которая очень в плохую сторону нас отличает от наших соседей. О чем мы говорим? Вводить нормальные цивилизованные простые легкие правила учета торговых операций для торговли или продолжать продавать контрабанду — об этом мы спорим в обществе», — заявил Гетьманцев в эфире телеканала «112 Украина» 14 января.

Он подчеркнул, что власть призывает всех скрывающихся за единым налогом предпринимателей выдавать чек каждому покупателю.

Предприниматели в Киеве в конце 2020 года провели несколько акций протеста из-за законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты, несмотря на отсрочку данной нормы до 1 января 2022 года.

В предлагаемом законопроекте прописано, что штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги.

Кроме того, в середине декабря 2020 года в Киеве на площади Независимости предприниматели провели митинги против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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