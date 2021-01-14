Суд приговорил жительницу КЧР к 10 годам колонии за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Карачаево-Черкесской Республики Фатиму Чотчаеву к 10 годам колонии за перевод денег своим дочерям, принимающим участие в деятельности террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ) в Сирии. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, в 2018 году дочь женщины отправила ей реквизиты для перевода денежных средств на территорию Турции. В общей сложности Чотчаева перевела на счет более 330 тыс. рублей.

«В соответствии с приговором суда Чотчаева признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии общего режима», — добавил представитель суда, отметив, что женщина свою вину не признала.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В конце августа 2020 года СК задержал шестерых россиян по подозрению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, они собрали не менее 500 тыс. рублей от жителей нескольких регионов для финансирования терроризма.