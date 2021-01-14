Дело возбудили по факту гибели газосварщика в Нижегородской области
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 38-летнего электрогазосварщика на производстве в Кстове. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, мужчина работал на производстве древесно-полимерного композита в деревне Майдан. Днем 11 января он проводил пусконаладочные работы и попал на валы включенной шнековой установки, пишет ИА «НьюсНН».
Рабочий получил различные травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение требований охраны труда». Следователи дадут оценку сотрудникам предприятия, отвечающим за охрану труда.
В декабре в Екатеринбурге на строительной площадке ЖК «Весна» произошло убийство рабочего. Возбуждено уголовное дело.