Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год
Мир
На Украине отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
Спорт
В сборной России по биатлону выявили два случая COVID-19
Экономика
ЦБ РФ призвал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов
Общество
Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах

Названа новая дата визита европейских экспертов на БелАЭС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты от Евросоюза планируют посетить Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) для анализа данных о ее безопасности в первой половине февраля. Об этом 14 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Мирный атом кроют матом: Балтия пытается отгородиться от БелАЭС
Литва, Латвия и Эстония отказываются покупать белорусское электричество

Отмечается, что график инспекций пришлось пересмотреть из-за ограничений, введенных на фоне пандемии. При этом отмечается, что в середине текущего года должна состояться еще одна инспекция.

Министерство энергетики Белоруссии 15 декабря анонсировало визит экспертов Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.

В начале декабря стало известно, что европейские эксперты по ядерной безопасности отменили визит на БелАЭС, который был запланирован с 16 по 18 декабря.

Ранее, в октябре, президент Литвы назвал БелАЭС угрозой для граждан Евросоюза. Он обвинил Минск в игнорировании проблемы ядерной безопасности и отказе от реализации рекомендаций стресс-тестов.

Накануне стало известно, что 12 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на номинальный уровень мощности. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.

Первый блок атомной электростанции запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021