Названа новая дата визита европейских экспертов на БелАЭС

Эксперты от Евросоюза планируют посетить Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) для анализа данных о ее безопасности в первой половине февраля. Об этом 14 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Отмечается, что график инспекций пришлось пересмотреть из-за ограничений, введенных на фоне пандемии. При этом отмечается, что в середине текущего года должна состояться еще одна инспекция.

Министерство энергетики Белоруссии 15 декабря анонсировало визит экспертов Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.

В начале декабря стало известно, что европейские эксперты по ядерной безопасности отменили визит на БелАЭС, который был запланирован с 16 по 18 декабря.

Ранее, в октябре, президент Литвы назвал БелАЭС угрозой для граждан Евросоюза. Он обвинил Минск в игнорировании проблемы ядерной безопасности и отказе от реализации рекомендаций стресс-тестов.

Накануне стало известно, что 12 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на номинальный уровень мощности. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.

Первый блок атомной электростанции запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года.