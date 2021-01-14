Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год
Мир
На Украине отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
Спорт
В сборной России по биатлону выявили два случая COVID-19
Экономика
ЦБ РФ призвал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов
Общество
Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах
Сюжет:

Силовики провели обыск в офисе белорусского информагентства «БелаПАН»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе белорусского информационного агентства «БелаПАН». Об этом сообщила 14 января корреспондент агентства Татьяна Бубликова в видеозаписи на своей странице в Facebook.

Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
Прекратить протесты призваны изменения Конституции и перераспределение власти в республике

«К нам пришли люди в форме, обыск проводит Следственный комитет», — сказала журналистка.

Она отметила, что обыск проводится в рамках дела задержанного журналиста Андрея Александрова, который прежде был сотрудником «БелаПАН».

Ранее стало известно, что Александров, задержанный правоохранительными органами, подозревается в причастности к действиям, грубо нарушающими общественный порядок.

В свою очередь официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская в разговоре с ТАСС подтвердила, что обыск в офисе информационного агентства «БелаПАН» проводится в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице Белоруссии.

В конце декабря корреспонденту белорусского сайта «Первый регион» Сергею Гордиевичу предъявили обвинение в оскорблении президента республики. Согласно законодательству страны публичное оскорбление главы государства наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Всего в Белоруссии арестовывали в 2020 году более 500 сотрудников СМИ. По состоянию на 14 января 2021 года в заключении остаются девять журналистов.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021