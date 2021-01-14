Силовики провели обыск в офисе белорусского информагентства «БелаПАН»

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе белорусского информационного агентства «БелаПАН». Об этом сообщила 14 января корреспондент агентства Татьяна Бубликова в видеозаписи на своей странице в Facebook.

«К нам пришли люди в форме, обыск проводит Следственный комитет», — сказала журналистка.

Она отметила, что обыск проводится в рамках дела задержанного журналиста Андрея Александрова, который прежде был сотрудником «БелаПАН».

Ранее стало известно, что Александров, задержанный правоохранительными органами, подозревается в причастности к действиям, грубо нарушающими общественный порядок.

В свою очередь официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская в разговоре с ТАСС подтвердила, что обыск в офисе информационного агентства «БелаПАН» проводится в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице Белоруссии.

В конце декабря корреспонденту белорусского сайта «Первый регион» Сергею Гордиевичу предъявили обвинение в оскорблении президента республики. Согласно законодательству страны публичное оскорбление главы государства наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Всего в Белоруссии арестовывали в 2020 году более 500 сотрудников СМИ. По состоянию на 14 января 2021 года в заключении остаются девять журналистов.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.