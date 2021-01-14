Два мобильных пункта обогрева развернули на трассах Ульяновской области

На дорогах Ульяновской области развернули мобильные и стационарные пункты обогрева. Оперативные службы перешли на усиленный режим работы, на трассах установлено дежурство.

Как сообщает ulpravda.ru, на федеральных трассах в регионе существуют 20 опасных участков, их мониторят специалисты. Рядом развернуты стационарные пункты обогрева.

Также готовы к работе два мобильных пункта. Один из них расположен на региональной трассе Р-241 в Чердаклинском районе. В палатке можно переждать непогоду, согреться, перекусить.

По словам начальника специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС по региону Марса Мингалеева, каждые два часа проводится информирование по радиосвязи водителей-дальнобойщиков о погодных условиях.

Всего на территории региона действуют 57 стационарных пунктов обогрева и два мобильных. В случае необходимости количество последних может быть увеличено.

Ночью 14 января в Гидрометцентре сообщили, что снегопады, сильный ветер, аномальный холод, метели и снежные заносы ожидаются в европейской части России в ближайшие дни. По словам синоптиков, в Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае прогнозируется целый «букет неприятностей».