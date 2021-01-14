Пенсионер в Красноярском крае перечислил мошенникам более 2 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении 69-летнего жителя Енисейска (Красноярский край). Мужчина перечислил телефонным мошенникам более 2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, пенсионеру позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили о подозрительной активности на счетах пожилого мужчины. Потерпевшему предложили перевести все средства на счет службы безопасности банка. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Пенсионер выполнил инструкции мошенников и лишился более 2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Ижевске женщина-врач поверила телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками полиции, и оформила кредит в банке. Полученные средства она перевела на три разных счета.