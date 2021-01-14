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Росздравнадзор счел незаконным применение вакцины Pfizer до регистрации

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В России запрещено применять не зарегистрированные на территории страны вакцины от коронавируса, в том числе и препарат, разработанный американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с немецкой организацией BioNTech. Об этом в четверг, 14 января, заявили в Росздравнадзоре.

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«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», ― говорится в сообщении.

Таким образом ведомство прокомментировало запрос о возможности частных клиник страны использовать иностранные вакцины от COVID-19, пишет «Газета.ru».

Ранее, 12 января, в пресс-службе компании Pfizer рассказали о том, что организация допустила возможность подачи заявки на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса. Также в Pfizer отметили, что ввоз препарата через частные невозможен, поставки допускаются только по заключенным госсоглашениям.

8 января российский сенатор Алексей Пушков усомнился в безопасности вакцины Pfizer/BioNTech, отметив, что она вызывает всё больше вопросов на фоне увеличивающегося количества смертей после вакцинации этим препаратом.

В тот же день стало известно, что в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции. 82-летнему мужчине ввели препарат 5 января. Ранее сообщалось о гибели двух постояльцев норвежского дома престарелых, которые также сделали прививку препаратом Pfizer/BioNTech.

7 января появилась информация о том, что в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки от COVID-19 компании Pfizer. До этого фиксировались шесть летальных исходов во время испытаний вакцины.

4 января стало известно о смерти медработницы в Португалии спустя двое суток после прививки от COVID-19 той же вакциной.

Кроме того, зафиксировано несколько случаев заболевания COVID-19 после получения прививки Pfizer/BioNTech. В частности, в США коронавирус через некоторое время после вакцинации подтвердился у медбрата из Сан-Диего (штат Калифорния) и члена палаты представителей США, представителя Республиканской партии Кевина Брэйди. В Нью-Йорке у одного из медработников проявилась сильная аллергическая реакция после прививки этим препаратом.

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