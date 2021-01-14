Минсвязи Белоруссии пообещало покрыть страну сетью 5G за пять лет

Министерство связи и информатизации Белоруссии считает возможным покрыть всю страну сетью 5G в течение пяти лет. Об этом заявил глава ведомства Константин Шульган на презентации технологии 5G в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в четверг, 14 января.

«Наши условия это позволяют. Один из вариантов — в течение пяти лет покрытие всей страны. Такие планы есть, и мы будем над этим работать», — приводит агентство «БелТа» слова министра.

Он отметил, что в феврале ведомство будет готовить итоговый отчет по началу внедрения 5G, чтобы доложить президенту страны «и подходить к этапу принятия решения».

Шульган подчеркнул, что внедрение технологии обойдется в «сотни миллионов», поэтому предполагается участие инвесторов в проекте.

«У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект. Мы открыты — вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие», — указал он.

В свою очередь генеральный директор оператора связи «Белтелеком» Юрий Петрученя заявил, что организация завершила тестирование сети 5G и готова к ее внедрению.

«Тестовая зона на территории «Великого камня» демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе — в сельской местности», — сказал он.

Петрученя добавил, что новая технология поможет в развитии интернета вещей, беспилотного транспорта, концепции «умных» городов, а также заинтересует обычных людей, которые будут активно пользоваться ее возможностями.

Помимо этого Москва и Минск договариваются об отмене роуминга с 2017 года. В декабре 2019 года стороны подписали дорожную карту, в которой закреплены мероприятия по изменению нынешних условий взаимодействия операторов связи.

С 1 ноября 2020 года для абонентов МТС, «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн»), «МегаФона» и Tele2 в роуминге в Белоруссии действуют сниженные тарифы.

В Минцифры заявили «Известиям», что в ноябре по сравнению с октябрем стоимость звонков для россиян, путешествующих в Белоруссию, снизилась в 4–35 раз, цены за SMS — в 3–12 раз, а плата за интернет — в 7–120 раз.