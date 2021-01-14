Эксперт рассказал об иммунной прослойке к коронавирусу в Москве
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал в четверг, 14 января, ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве.
«В Москве уже занимает значительное место иммунная прослойка. То есть вирусу уже труднее здесь распространяться», — приводит его слова «РИА Новости».
Также он отметил готовность системы здравоохранения к борьбе с инфекцией.
Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы заключили соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от COVID-19, передает RT.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.
В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.
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