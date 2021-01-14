Мишустин сообщил о переломном моменте вызванного коронавирусом кризиса

Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ будет постепенно улучшаться. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — отметил он.

По словам председателя правительства, масштабная вакцинация граждан позволит защитить население от заболевания. Формирование коллективного иммунитета же поможет избавиться от опасений, сдерживающих развитие экономики страны.

Мишустин напомнил, что РФ стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19 и приступила к ее активному применению.

«Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — подчеркнул он.

Также глава кабмина рассказал о мерах, запущенных властями для поддержки экономики и населения. Некоторые из них, как он подчеркнул, будут действовать уже в текущем году. Целью общенационального плана станет обеспечение устойчивого роста экономики.

«Правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос — каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ», — заключил Мишустин.

Накануне, 13 января, президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от COVID-19. Кроме того, он назвал вакцину «Спутник V» российского производства лучшей в мире.

Как подчеркнул бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, поручение главы государства является своевременным, так как масштабное производство вакцины уже налажено.