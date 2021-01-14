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Новый автозимник откроют в Якутии 15 января

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Специалисты завершили обустройство автозимника в Якутии, который соединит Олекминск и село Улахан-Ан. Проезд будет открыт 15 января.

На участке работали два трактора со вспомогательной техникой. При подготовке автозимника дорожники очистили снег и обустроили объезды на наледных участках. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

На участке от селе Улахан-Ан до границы Олекминского района задействовали фронтальный погрузчик и сопровождающую технику. Специалисты обустраивают объезды и устанавливают дорожные знаки. Работы завершаются с опережением на две недели.

В 2021 году начнется составление проектно-сметной документации на устройство сезонной дороги с продленным сроком эксплуатации на участке село Солянка – местность Харыялах – село Балаганнах.

Ранее сообщалось, что 14 января в Хабаровском крае грузовик провалился под лед на переправе. Предполагается, что транспортное средство превысило допустимую грузоподъемность.

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