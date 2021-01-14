Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Мэрия Мадрида оценила ущерб, нанесенный городу снежной бурей, в €1,4 млрд. Об этом заявил в четверг, 14 января, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
«На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет €1,398 млрд, что рассчитано на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города», — цитирует его газета Mundo. Мартинес-Альмейда обратился к властям Испании объявить город зоной катастрофы и призвал правительство королевства не медлить с ответом.
По его словам, муниципальные службы продолжают проверки для детальной количественной оценки ущерба, нанесенного Мадриду непогодой.
О том, что мэрия Мадрида изучает возможность запроса властям Испании по объявлению города зоной катастрофического бедствия из-за последствий сильной снежной бури, стало известно 10 января.
Сильнейшая за последние полвека снежная буря обрушилась на Испанию 8 января. Из-за стихии погибли четыре человека. Температура воздуха снизилась из-за шторма «Филомена». В горах Андалусии уровень снега достиг отметки 50 см. Непогода парализовала работу транспортных систем Испании.